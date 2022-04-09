2022/04/09 | 15:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تسليمه بوصل استلام اصولي الى مركز شرطة الزعفرانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افشال محاولة حرق مستشفى الزعفرانية ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افشال محاولة حرق مستشفى الزعفرانية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).