الحكم بالسجن 7 سنوات بحق محافظ نينوى الاسبق ومدير المشاريع بالمحافظة

2022/04/09 | 15:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الـنزاهـة الاتحادية، اليوم

السبت، صدور حكـم بالسجن 7 سنوات بحق

مسـؤوليـن فـي نيـنوى لهـدرهـما قرابة 8

مليارات دينار

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن قراري حكم غيابيين صدرا

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