"مخيم الهول" تهديد لمستقبل العراق.. الامم المتحدة: حرب الأمس مع داعش قد تتحول إلى حرب الغد

2022/04/09 | 15:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم

الأعرجي، اليوم السبت، مخيم الهول شرق

سوريا، بأنه "تهديد حقيقي" على البلاد،

فيما نوهت ممثلة الأمين العام للأمم

المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، إلى

وجود 30 ألف عرا

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