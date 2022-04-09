الكشف عن مؤامرة تستهدف المنافذ الحدودية بجنوب العراق: أصيبت بالشلل - عاجل

2022/04/09 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن تفاصيل مؤامرة تستهدف المنافذ الحدودية في جنوب العراق وبمقدمتها منفذ الشلامجة الحدودية.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك شرطا لدخول المواد الغذائية في المنافذ الحدودية الجنوبية وهي إجازة الاستيراد التي تمنح فقط لمتنفذين وفي المقابل تأتي بالسلع الغذائية من اقليم كردستان".

وأضاف، أن "هناك جهة سياسية في وزارة الزراعة تتعاون مع بعض المتنفذين ويتم منح اجازات الاستيراد من اجل دخول الشاحنات عبر اقليم كردستان وكل شاحنة تدفع مبلغ 5 ملايين ونصف وبالتالي تصل الواردات يوميا من مليوني دولار الى ثلاثة ملايين دولار تتقاسمها الجهة السياسية التي تحتضن وزير الزراعة والمسؤولة عن منافذ في اقليم كردستان غير الرسمية والتي لا تخضع لسيطرة الحكومة الاتحادية".

وأشار إلى ان "ما يطبق على منافذ الجنوب لا يطبق على الشمال"، مؤكدا أن "منافذ وموانئ البصرة مصابة بالشلل "

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