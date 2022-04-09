2022/04/09 | 15:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تتبع عائلة “البارزاني” الحاكمة لإقليم كردستان بروتوكولا وسياقاً ثابتاً للقاءات الدبلوماسية للمسؤلين المحليين والاجانب تكشف عن توجهها لترسيخ حكمها العائلي للاقليم.ويقول وينثروب رودجرز، الصحفي المقيم في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، في تقرير تحليلي اطلعت عليه وكالة ايرث نيوز، انه بالنسبة إلى المسؤولين الرفيعي المستوى الذين يزورون عاصمة “إقليم كردستان العراق”، ثمة […]

ظهرت المقالة “جولة على كل آل بارزاني”..



بروتوكول وسياق ثابت للقاءات الدبلوماسية مع العائلة الحاكمة للإقليم أولاً على ايرث نيوز.

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