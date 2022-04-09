الدولة بوصفها مستثمر

2022/04/09 | 15:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد شريف أبو ميسم || خلال اقامتي في احد البلدان العربية، لفت نظري أحدهم وهو صاحب مشروع تجاري لبيع خدمات التوصيل، انه اذا أراد تشغيل موظف أو عامل جديد في المشروع، فانه يضع في الحسبان معادلة مفادها ، ان قيمة انتاج هذا العامل يجب أن تزيد أو تساوي على أقل تقدير اجور العامل […]

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