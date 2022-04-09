في جورجيا.. روس يحرقون دمية لبوتين احتجاجا على غزو أوكرانيا

2022/04/09 | 16:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار روسيا في شن حربها على أوكرانيا، يفر بعض الروس إلى جورجيا المجاورة ويعبرون عن دعمهم لأوكرانيا.

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