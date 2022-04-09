الكاظمي: 9 نيسان مناسبة متجددة للتذكير بضرورة اعتماد الإصلاح والعدل

2022/04/09 | 16:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن يوم 9 نيسان مناسبة متجددة للتذكير بضرورة اعتماد الإصلاح والعدل.وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع):" نستذكر استشهاد المفكّر آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (قدس) الذي ناضل من أجل العدل، وشكّل فكره منطلقاً للإصلاح.تَزامُن ذكرى استشهاده مع يوم سقوط الطاغية في 9 نيسان هو مناسبة متجددة للتذكير بضرورة اعتماد منهج الإصلاح والعدل في صميم النظام السياسي لتحقيق تطلعات شعبنا".

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