2022/04/09 | 16:18 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يوصف النص الذي يدل على معنى واحد بأنه نص صريح.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان: الدستور أجاز حكومة الطوارئ) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان: الدستور أجاز حكومة الطوارئ) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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