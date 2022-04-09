إحباط محاولة لإحراق أحد أجنحة مستشفى الزعفرانية العام ببغداد

2022/04/09 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، القاء

القبض على متهم حاول إحراق ردهة الجناح

الخاص بمستشفى الزعفرانية العام

بالعاصمة بغداد.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات، تلقته

وكالة نون الخبرية، أنه "من خلال

واجبا

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