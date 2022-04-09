2022/04/09 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_ابراهيمي للطابون قطف حصة نبيذ تتوضأ بأخاديد النساء للغبار المشرد فيها شبر يدمع كطلاء الخرائط .بمربِض السين طعام ينسُر مرمرا يبطل مرعى بأرخبيل الشهداء .هي آخر قاطرة للمقاسبين الأقطاب تحترق تعين العنب دنوٌا لصرامة الأجرام .كحارس ليلي لم تتسلق المدن متم الليل لتشنق غايتها بالإحمرار أنين ......





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