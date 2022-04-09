2022/04/09 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_الحاج_صالح نُشرت قبل أسابيع عريضة كتبها معارضون سوريون تدعو إلى "منع النظام الروسي من التصويت في مجلس الأمن"، و"إحالة الملف السوري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار الاتحاد من أجل السلام"، و"تعليق عضوية نظام الأسد في الأمم المتحدة" و"تشكيل هيئة حكم انتقالي"، و"إحالة مرتكبي جرائم الحرب في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية".



جاءت العريضة التي وقع عليها مئات السوريين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منطق تجميع القوى والقضية السورية اليوم - ياسين الحاج صالح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منطق تجميع القوى والقضية السورية اليوم - ياسين الحاج صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).