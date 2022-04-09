عشرات المظلين الروس من وحدات النخبة يرفضون القتال في أوكرانيا

2022/04/09 | 16:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض ما يصل لنحو 60 مظلي روسي من وحدات النخبة القتال في أوكرانيا، وفقا لما أوردته مجلة "بزنس إنسايدر" التي أشارت إلى أن هذه الوحدات تكبدت خسائر فادحة منذ انطلاق الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي.

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