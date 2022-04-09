قيادة جديدة للشرعية في اليمن والمدنيون في مقدمة ضحايا حرب أوكرانيا

2022/04/09 | 16:22 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكلت حربا اليمن وأوكرانيا جزءاً مهماً، إن لم يكن الأهم، من بين أبرز أحداث الأسبوع المنصرم، ولكن لأسباب مختلفة تماماً، إذ أن الحرب الروسية على أوكرانيا ومع بدء انكفائها نحو مناطق الشرق، إلا أنها لا تزال آثارها المدمرة تتوالى فصولاً لاسيما لناحية الأنباء المتواترة عن استهداف المدنيين، واستمرار عملية النزوح التي لم تشهدها أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.في المقابل، شهد اليمن تغيّر سياسي لافت مع تخلي الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي عن صلاحياته الدستورية لمجلس قيادة رئاسي يمني، وعد رئيسه رشاد العليمي في أول إطلالة علنية له على إنهاء الحرب وتحقيق السلام.هذه المواضيع وغيرها تجدونها في ملخص عن أبرز أحداث الأسبوع من "اندبندنت عربية".

رئيس مجلس القيادة اليمني يعد بإنهاء الحرب وتحقيق السلام

رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (اندبندنت عربية - هشام الشبيلي)

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي في أول ظهور له، إن المجلس سيسعى إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام، لافتاً إلى أنه هو مجلس سلام لا مجلس حرب، إلا أنه أيضاً "مجلس دفاع وقوة ووحدة صف، مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين".

وقال العليمي إن "مجلس القيادة يعد الشعب بإنهاء الحرب وتحقيق السلام، من خلال عملية سلام شامل تضمن للشعب اليمني كافة تطلعاته". وأضاف في خطابه أن المجلس سيعمل على "معالجة التحديات في كل أنحاء اليمن من دون تمييز ومن دون استثناء".

وشكر العليمي "الرئيس السابق" عبد ربه منصور هادي، على "القرار الشجاع والثقة التي منحها" له ولأعضاء المجلس، مثمناً دور التحالف سياسياً واقتصادياً وإنسانياً.

في المقابل، أعلن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تصديهما لهجوم حوثي هو الأعنف على محافظة مأرب منذ إعلان الهدنة الأممية.

ونقلت قناة اليمن الرسمية بياناً لمصدر عسكري قال إن ميليشيات الحوثي شنّت يوم أمس هجوماً هو الأعنف، وما زال مستمراً حتى اللحظة بعد محاولة الدفع بمجاميع متتابعة من مقاتليها للسيطرة على مواقع الجيش الوطني في مناطق العكد الرملي شرق سلسلة جبال البلق (جنوب مدينة مأرب).

جمود الاستحقاقات الدستورية يدخل العراق في "نفق مظلم"

مقر مجلس النواب العراقي في بغداد (أ ف ب)

منذ أشهر، لم يطرأ على المشهد السياسي في العراق أي جديد قد يبدد الجمود في المسار الانتخابي، ما أدخل البلاد في نفق مظلم قد يطول أمده.



فالقوى السياسية تواصل مباحثاتها منذ أشهر، لكن من دون الوصول إلى توافق يخرج البلاد من الانسداد السياسي الذي يمر به.

وبغياب التوافق، يغيب التوافق الكردي – الكردي، والشيعي - الشيعي على مرشحي رئاستي الجمهورية والوزراء، مع ترجيحات بالتوصل إلى اتفاق سياسي يرضي جميع الأطراف المتنازعة.

ووفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم 24 لسنة 2022، فأمام رئاسة البرلمان مدة 30 يوماً وفق المادة 72 ثانياً من الدستور العراقي من تاريخ 6 مارس (آذار) حتى 6 أبريل (نيسان)، يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية، وبشكل ملزم.

عمليات الإجلاء تتكثف مع تصاعد الهجوم الروسي شرق أوكرانيا

دعت أوكرانيا المجتمع الدولي إلى إرسال المزيد من الأسلحة إليها وفرض عقوبات أشد وطأة على روسيا، بعد أن حملتها مسؤولية هجوم صاروخي أدى إلى مقتل 52 شخصاً على الأقل في محطة لسكك الحديد في كراماتورسك بإقليم دونيتسك، شرق البلاد، كانت مكتظة بالنساء والأطفال والمسنين، في وقت تستعد البلاد لهجوم روسي واسع النطاق شرقاً بتسريع عمليات إجلاء المدنيين.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع مصور نُشر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة 8 أبريل (نيسان)، الهجوم على المحطة بأنه هجوم متعمد على المدنيين.



وقدّر رئيس بلدية المدينة عدد من كانوا متجمعين هناك وقت الهجوم بنحو 4000 شخص.

وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الحادثة التي وقعت في اليوم ذاته الذي زارت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العاصمة الأوكرانية كييف لإظهار التضامن وتسريع انضمام أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.



ويتوجه كذلك المستشار النمساوي كارل نيهامر إلى كييف وبوتشا السبت.

واشنطن تشدد على إبقاء "فيلق القدس" الإيراني على لائحتها السوداء

شددت الولايات المتحدة الجمعة على إبقاء فيلق القدس التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني، على لائحتها السوداء "للمنظمات الإرهابية"، وهي مسألة أساسية من المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني.

وكان قد أعلن رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي الخميس أنه "برأيي الشخصي، أعتقد أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ولا أؤيد شطبه من قائمة المنظمات الإرهابية".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن تتشارك هذا الرأي مع الجنرال ميلي، بدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورتر الجمعة، مؤيدة للأمر.

وقالت لصحافيين إن "الرئيس يتشارك الرأي مع رئيس الأركان بشأن أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إرهابي".

قتيل وجرحى في مداهمة إسرائيلية لمخيم جنين في الضفة

قُتل فلسطيني وجُرح آخرون السبت، التاسع من أبريل (نيسان)، بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه ينفذ عملية عسكرية في مخيم جنين في شمال الضفة الغربية، المنطقة التي جاء منها مطلق النار في هجوم تل أبيب الأخير الذي أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى إسرائيليين.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح بنيران الجيش الإسرائيلي.

وأتت عملية السبت غداة إعلان إسرائيل أنها قتلت رعد فتحي حازم البالغ 28 سنة، منفذ هجوم تل أبيب الخميس في حي ديزنغوف، ما أدى إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وجرح أكثر من 10.

وبعد الهجوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه أعطى قوى الأمن "حرية التحرك المطلقة" لمواجهة موجة جديدة "من الإرهاب" منذ 22 مارس (آذار).

وقُتل 14 شخصاً في هجمات شهدتها إسرائيل منذ ذلك التاريخ، نفذ بعضها أشخاص على ارتباط بتنظيم "داعش".الائتلاف الحكومي في إسرائيل مهدد بالانهيار بعد تلقيه ضربة من الداخل

أعاد القرار المفاجئ لرئيسة الائتلاف الحكومي في إسرائيل، عيديت سيلمان، الانسحاب من منصبها، الأزمة السياسية التي عاشتها إسرائيل على مدى سنتين إلى المربع الأول.



وقد تحسم التحركات السريعة التي يقوم بها زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو والأحزاب الأخرى، مستقبل الحكومة التي يرأسها نفتالي بينيت خلال فترة قصيرة.



وأعلنت سيلمان أنها ستشرع بتشكيل حكومة جديدة، فيما عاد نتنياهو إلى الواجهة ليجد في هذه الاستقالة حملة إعلامية داعمة لمواقفه، قد تمهد له الطريق للعودة إلى الحكومة.أما بشأن الدوافع وراء انسحابها، وهي عضو في حزب "يمينا" الذي يرأسه نفتالي بينيت، فهي "خلافات أيديولوجية" مع أحزاب اليسار في الائتلاف، وتحديداً حزب "ميرتس" ورئيسه، وزير الصحة الحالي نيتسان هوروفيتس.



وتتعلق تلك الخلافات الأيديولوجية بقضايا تتطرق إلى علاقة الدين بالدولة.

هل أهدى صندوق النقد الحكومة اللبنانية "نصرا" انتخابيا؟

بعد مسار عامين من المفاوضات والتخبط، استطاعت الحكومة اللبنانية تسجيل "انتصار" مشروط عبر توقيعها على اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، يقضي بإقراض لبنان ثلاثة مليارات دولار تستوفى على مدى أربع سنوات، وتهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة التعافي المالي، واستئناف فرص النمو والعمل، وإعادة الإعمار وزيادة الإنفاق الاجتماعي.وفي نهاية الجولة الثانية من المشاورات، صدر بيانان منفصلان عن كل من الحكومة اللبنانية وفريق صندوق النقد الدولي، يعلنان توصلهما إلى اتفاق وصف بـ"المبدئي" من جانب لبنان، فيما وصفه الصندوق باتفاق "تقني" على مستوى الموظفين، الأمر الذي يحدد إطار الاتفاق بـ"إعلان النوايا" يتطلّب العبور منه إلى الاتفاق النهائي إلى مسار يمرّ إلزامياً بتنفيذ ستة شروط مسبقة، تتعلق بتوفير بيئة مناسبة للنشاط الاقتصادي عبر إنجاز الإصلاحات الهيكلية، وإعادة هيكلة القطاع، وتحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية، وإصلاح القطاع العام ومؤسساته وبخاصة قطاع الكهرباء، وتوحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد، وتعديل قانون السرية المصرفية.

بعد زوال كورونا...



رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون

أعلنت السعودية اليوم السبت أنها ستسمح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، في زيادة ملحوظة بعد أن أجبر انتشار فيروس كورونا قبل عامين السلطات على تقليص عدد الحجاج بشكل كبير.

وقال بيان صادر عن وزارة الحج "تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقاً للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

ونقلت الوكالة عن وزارة الحج والعمرة قولها إن حج هذا العام سيكون للفئة العمرية أقل من 65 سنة، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كورونا المعتمدة في وزارة الصحة.وأضافت الوزارة أنه يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

لماذا يشتري ماسك حصة في "تويتر" وما الذي سيصنعه بها؟

مع انضمام إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، إلى مجلس إدارة "تويتر"، بعدما أصبح أكبر مساهم في الشركة من الخارج، بشرائه 9.2 في المئة من أسهمها، تُثار أسئلة كثيرة حول السبب الذي دفعه إلى الشراء، وما الذي يمكن أن يصنعه بواحدة من أكثر شركات التواصل الاجتماعي تأثيراً في العالم؟ وهل سيكون بإمكانه رفع الحظر المفروض على الرئيس السابق دونالد ترمب وغيره من السياسيين الجمهوريين، على الرغم من أنه لا يمتلك حصة مسيطرة حتى الآن؟بشرائه أكثر من 73 مليون سهم، تُقدر قيمتها بنحو 2.89 مليار دولار، أصبح إيلون ماسك الآن أكبر مستثمر خارجي منفرد في "تويتر"، حتى لو لم تكن لديه حصة مسيطرة في الشركة التي قفزت قيمتها بعد صفقة ماسك إلى أكثر من 40 مليار دولار، لكن أغنى رجل في العالم الذي تُقدر ثروته بنحو 270 مليار دولار، لم يكن بخطوته تلك مجرد رائد أعمال ينوع محفظته الاستثمارية، وإنما يطمح إلى تحقيق عديد من الأهداف التي يقول باحثون إنها تتنوع بين السياسة والمال والنفوذ، وإن كانت نيات ماسك الحقيقية غير واضحة حتى الآن.

تجديد بشرة إمرأة خمسينية...



اكتشاف طبي سيفتح الباب أمام علاجات كثيرة

تطور طبي لافت حققه باحثون قاموا بتجديد خلايا بشرة إمرأة تبلغ من العمر 53 عاماً، لتصبح تعادل خلايا بشرة تبلغ من العمر 23 عاماً.

ويعتقد العلماء في كامبريدج أنه يمكنهم فعل الشيء نفسه مع الأنسجة الأخرى في الجسم.

والهدف من ذلك هو تطوير علاجات للأمراض المرتبطة بالعمر مثل السكري وأمراض القلب والاضطرابات العصبية.

هذه التكنولوجيا مبنية على التقنيات المستخدمة في استنساج النعجة "دوللي" منذ أكثر من 25 عاماً.

وقال رئيس الفريق الطبي، البروفيسور وولف ريك، من معهد بابراهام في كامبريدج، لـ"بي بي سي نيوز"، إنه يأمل أن يتم استخدام هذه التقنية للحفاظ على صحة الناس لفترة أطول مع تقدمهم في السن.

وأضاف: "كنا نحلم بتحقيق هذا الإنجاز.



يتفاقم عديد من الأمراض الشائعة مع تقدم العمر، والتفكير في مساعدة الناس بهذه الطريقة أمر مثير للغاية".

عمران خان يقترب من الإقصاء من رئاسة الحكومة الباكستانية

تواجه نواب في البرلمان الباكستاني بحدة اليوم السبت 9 أبريل (نيسان)، في افتتاح جلسة ستشهد تصويتاً على مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، إلا أن الأزمة السياسية في هذا البلد البالغ عدد سكانه 220 مليون نسمة الذي يملك السلاح النووي، مرشحة للاستمرار.ورفع رئيس الجمعية الوطنية الجلسة إلى مطلع بعد الظهر بعد مواجهات كلامية استمرت 30 دقيقة.



ولم يحضر خان الجلسة.وبات مصير خان الذي انتُخب عام 2018 شبه محسوم، إذ يُتوقع أن تقر الجمعية الوطنية مذكرة حجب الثقة لأن بعض حلفاء عمران خان في الائتلاف الحاكم انشقوا عنه، فيما أعلن أعضاء في حزبه "حركة إنصاف"، أنهم سيصوتون لصالح تأييد حجب الثقة عنه.ويبدو أن المعارضة تملك 177 صوتاً، بينما تحتاج إلى 172 صوتاً للحصول على الغالبية والإطاحة بالحكومة.ولم يُدرَج بعد على جدول أعمال الجلسة البرلمانية السبت، تصويت لاختيار رئيس جديد للوزراء، لكن هذا الأمر قد يتبدل في اللحظة الأخيرة.ويتوقَع اختيار شهباز شريف، زعيم الرابطة الإٍسلامية الباكستانية والشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة الحكومة في باكستان ثلاث مرات.وزادت حدة التوتر مع مطالبة شهباز شريف صباح السبت بإجراء التصويت فوراً.



وقال بغضب "يجب أن تجرى العملية في الجمعية الوطنية بموجب قرار المحكمة العليا".ورد عليه وزير الخارجية شاه محمود قريشي قائلاً، إنه "من واجبي" الدفاع عن موقف الحكومة.



وأكد أنها تواجه مذكرة حجب الثقة "في ظل احترام القانون والدستور".

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