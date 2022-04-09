إيران تفرض عقوبات على 5 مسئولين أمريكيين

2022/04/09 | 16:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، تحديث قائمة عقوباتها الخاصة بالأمريكيين “الضالعين في أعمال إرهابية وأنشطة مناهضة لحقوق الإنسان”، بحسب وصف بيان للخارجية الإيرانية.وقال بيان وزارة خارجية الإيرانية، إنه تنفيذا لقانون “مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الإرهابية الأمريكية في المنطقة” وخاصة المادتين 4 و5 ، فقد تم فرض عقوبات على أفراد أمريكيين […]

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