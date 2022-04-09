مقتل واصابة 14 شخصا بانفجار معمل حديد في السليمانية

2022/04/09 | 16:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت شرطة محافظة السليمانية اليوم السبت عن اصابة 14 شخصا بانفجار في معمل للحديد.

من جانبها قالت مصادر محلية ان شخصًا واحدا قتل واصيب ما لايقل عن 13 شخصا في انفجار لمعمل للحديد بمحافظة السليمانية اثر حريق اندلع في المعمل.

وقالت مصادر محلية أن انفجارا في معمل للحديد بمنطقة تانجرو أودى بحياة مواطن وإصابة 13 آخرين”.

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