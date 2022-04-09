2022/04/09 | 16:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ جدل كبير أثاره الإعلان عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر، بعدما أعلن عن منع تعدد الزوجات إلا بإذن قضائي.ومن المنتظر مناقشة القانون الجديد خلال إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، وتنص المادة الـ14 منه، على ضرورة استدعاء قاضي محكمة الأسرة للزوجة، لمعرفة موقفها من الزواج من عدمه، ولا […]

ظهرت المقالة تعدد الزوجات بـ”إذن قضائي”..



مشروع قانون جديد يثير الجدل في مصر أولاً على ايرث نيوز.

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