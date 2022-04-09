بالفيديو .. قتلى وجرحى بانفجار في محافظة السليمانية- عاجل

2022/04/09 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – السليمانية

سقط نحو 14 قتيل وجريح، اليوم السبت، بانفجار في معمل للحديد بمحافظة السليمانية.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان، انفجار وقع في معمل للحديد في محافظة السليمانية لم تعرف طبيعته بعد.

وأضاف ان، الانفجار اسفر عن سقوط نحو 14 قتيل وجريح.

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