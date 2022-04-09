مصدر يكشف تفاصيل وحصيلة انفجار السليمانية

2022/04/09 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانية

كشف مصدر أمني، اليوم السبت، تفاصيل وحصيلة انفجار السليمانية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "الحصيلة الأولية لانفجار معنل الحديد في السليمانية وصل إلى مصرع وإصابة 14 شخصا".

هذا واندلع حريقا في معمل للحديد في مدينة السليمانية أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.

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