الداخلية تصدر بيانا غاضبا من الاساءة لعمل المرأة بالشرطة

2022/04/09 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأصدرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، بيانا غاضبا من الإساءة لعمل المرأة في سلك الشرطة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "في اطار متابعات وزارة الداخلية للمواد الاعلامية المتعلقة بعملها، رصدت الاجهزة المعنية مقطع تمثيلي من مسلسل يعرض من خلال شاشة قناة (UTV) الفضائية وتم تداوله ايضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المؤدين بمظاهر ضباط شرطة يعمدون خلال الحوار بينهم الاساءة الى المنظومة الاخلاقية للمؤسسة الامنية وينتقصون من عمل المرأة في وزارة الداخلية من خلال حديث احدهم البعيد عن مبادئ وزارة الداخلية ووصفه لضابطة شرطة بوصف يعبر عن مدى الانحطاط في الاخلاق الذي تضمنه الحوار للعمل".

وأضافت ان "وزارة الداخلية ومن خلال توجيهات وزيرها مسؤوليها كافة، تؤكد على اعلاء وتثمين دور المرأة العاملة في الوزارة والذي لا يقل اهمية عن عمل اخيها الرجل وتكن لها كل احترام وتقدير وثناء ".

وأفادت الوزارة ان "الداخلية وفي الوقت الذي تدعو فيه جميع منتسبيها رجال ونساء ضباطا ومراتب وموظفين وعاملين الى عدم الالتفات الى هذه الاساءات ومواصلة مشوار العطاء والايثار في سبيل امن واستقرار العراق وخدمة ابناء شعبه فأنها في ذات الوقت تحتفظ بحقها القانوني ضد كل من يتطاول على منتسبيها ويصور للأخرين تصورات كاذبه لا تمت للواقع بصلة وسيكون القانون هو الفيصل".

ووجهت وزارة الداخلية نداء الى صانعي المحتوى الاعلامي بـ"ضرورة الابتعاد عن الاسفاف والانحطاط الاخلاقي الذي يطال تأثيره المنظومة الاخلاقية في مجتمعنا المبني على المبادئ والقيم العليا والمثل الاصيلة"، داعية الأجهزة الرقابية الى وضع ضوابط صارمة وتفعيل مواد القانون العقابية كي لا يتشجع كل من لا يرى رادعا بالإيغال بالاساءة لمؤسسات الدولة المختلفة وقيم وثوابت مجتمعنا العراقي".

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