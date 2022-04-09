أيقونة معمارية معاصرة في اليابان معرضة للهدم.. لماذا؟

2022/04/09 | 16:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتم هدم برج ناكاجين الكبسولي، وهو أحد أكثر الأعمال المميزة للهندسة المعمارية المعاصرة في طوكيو، خلال هذا الشهر، بحسب ما ذكره مالكي البناء الجدد.

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