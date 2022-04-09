هل يجب الحصول على جرعة معززة ثانية من لقاح كوفيد 19.. الآن؟

2022/04/09 | 16:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سيحتاج الجميع إلى جرعة معززة من كوفيد -19 سنويًا؟ المحللة الطبية لدى CNN، الدكتورة ليانا وين تفيدك بآخر التوصيات..

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