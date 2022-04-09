الكاظمي يدعو إلى تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

2022/04/09 | 16:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهم ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال حضوره الاحتفال المركزي لحزب الدعوة في الذكرى السنوية (42) لاستشهاد المرجع السيد محمد باقر الصدر (قدس) واخته بنت الهدى والتي تتزامن مع الذكرى (19) لسقوط الطاغية: 🔵 نجتمع اليوم في ذكرى شهيدٍ عظيمٍ وشهيدة عظيمة، على يد الظلم والاستبداد، الشهيد السعيد محمد باقر […]

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