ايفرتون يحقق انتصاراً ثميناً على مانشستر يونايتيد بهدف نظيف

2022/04/09 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

حقق إيفرتون انتصارا ثمينا على ضيفه مانشستر يونايتد (1-0) ،اليوم السبت، على ملعب جوديسون بارك ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف إيفرتون الوحيد، أنتوني جوردون في الدقيقة (27).

بذلك، رفع إيفرتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ17، بينما تجمد مانشستر يونايتد عند 51 نقطة، في المركز السابع.

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