زيلينسكي : أوكرانيا “لا تزال مستعدة” لاجراء مفاوضات مع روسيا

2022/04/09 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم السبت، إن بلاده “لاتزال مستعدة” لإجراء مفاوضات مع روسيا والتي توقفت بعد اكتشاف فظائع في المدن الأوكرانية المحررة.

وأكد الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحافي مع المستشار النمساوي كارل نهامر الذي زار كييف ومدينة بوتشا القريبة من العاصمة “نحن مستعدون للقتال وفي الوقت نفسه نبحث عن طرق دبلوماسية لوقف هذه الحرب.



في الوقت الحالي، نحن نبحث بالتوازي إجراء حوار”.

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