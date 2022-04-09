برشلونة يواجه ليفانتي بغياب 5 لاعبين

2022/04/09 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة ليفانتي المقررة، مساء غد الأحد، على ملعب “سيوتات دي فالنسيا”، ضمن الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وشهدت اختيارات تشافي غياب كل من: “جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتو – صامويل أومتيتي – ممفيس ديباي – أنسو فاتي”.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا بـ57 نقطة، بينما ليفانتي في الترتيب التاسع عشر بـ22 نقطة.

وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي:

“تير شتيجن – رونالد أراوخو – سيرجيو بوسكيتس – ريكي بويج – عثمان ديمبلي – داني ألفيس – أداما تراوري – مارتن برايثوايت – نيتو – نيكو – لينجليت – بيدري – لوك دي يونج – جوردي ألبا – فيران توريس – فرينكي دي يونج – أوسكار مينجويزا – إريك جارسيا – بيير إيميريك أوباميانج – كارفيك – جافي”.

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