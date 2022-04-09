الصين تكشف عن مواقع سرية أمريكية لتعذيب السجناء

2022/04/09 | 16:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اعتقال أكثر من 100000 شخص في هذه المواقع، من بينهم مسلمون ونساء وأطفال.وينفق دافعو الضرائب الأمريكيون 540 مليون دولار أمريكي سنويا لمجرد احتجاز سجناء في غوانتانامو.

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