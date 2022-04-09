إيران تكشف عن خططها الاستراتيجية و9 إنجازات نووية جديدة

2022/04/09 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية،

كشفت إيران، اليوم السبت، عن 9 إنجازات

جديدة في المجال النووي بحضور رئيس

البلاد، إبراهيم رئيسي.

وفي زيارة لمعرض الإنجازات النووية،

قال إبراهيم رئيسي: "الحكومة تدع

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