استئناف الرحلات البحرية بين إيران والكويت

2022/04/09 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة للموانئ

والإبحار في منطقة خرمشهر الإيرانية،

عن استئناف الرحلات البحرية بين ميناء

خرمشهر والكويت.

وأوضخ نور الله أسعدي، مدير عام الموانئ

والإبحار في خرمشهر، قائلا: "تم استئناف

ال

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