الكاظمي خلال احتفالية اقامها حزب الدعوة: أدعو الجميع إلى التعلّم من أخطاء الماضي

2022/04/09 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهم ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء

السيد مصطفى الكاظمي خلال حضوره

الاحتفال المركزي لحزب الدعوة في

الذكرى السنوية (42) لاستشهاد المرجع

السيد محمد باقر الصدر (قدس) واخته بنت

الهدى والتي تتزامن مع الذك

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