زيلينسكي : أوكرانيا

2022/04/09 | 16:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن بلاده "لاتزال مستعدة" لإجراء مفاوضات مع روسيا والتي توقفت بعد اكتشاف فظائع في المدن الأوكرانية المحررة.

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