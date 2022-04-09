“رقصة المقبرة” تثير غضباً بإيران.. السلطات تتحرك ضد 3 نساء (فيديو)

2022/04/09 | 17:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أثارت 3 نساء إيرانيات غضباً في بلدهن، بعد انتشار مقطع لهن على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهرهن فيه وهن يرقصن في مقبرة “الشهداء” في نيشابور (شمال شرق البلاد)، ما دفع السلطات لإيقافهن.وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية نقلت عن المدعي العام في مدينة نيشابور، محمد حسيني، السبت 9 أبريل/نيسان 2022، أنه “إثر نشر فيديو على […]

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