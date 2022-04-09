مسؤولون بالناتو: فنلندا والسويد قد تنضمان قريبًا إلى الحلف جراء الغزو الروسي لأوكرانيا

2022/04/09 | 17:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مسؤولون بحلف شمال الأطلسي "الناتو" أن فنلندا والسويد قد تنضمان إلى الحلف قريبًا، وهي خطوة من المحتمل أن تثير غضب موسكو وستؤكد خطأ روسيا الاستراتيجي في غزو أوكرانيا.

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