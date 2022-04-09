2022/04/09 | 17:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسب امر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ايقاف الاجازات الدورية الى اشعارا اخو لكل من وزارة الدفاع/ قادة العمليات والفرق والمقرات المسيطرة وزارة الداخلية/ قادة الشرطة الاتحادية وقادة المناطق لقيادة قوات الحدود جهاز مكافحة الارهاب/ قادة العمليات الخاصة هيئة الحشد الشعبي قادة المحاور قيادة عمليات بغداد/ قادة المقرات المتقدمة وقادة الفرق المقر المتقدم لقيادة العمليات […]

ظهرت المقالة بتوجيه من الكاظمي..



ايقاف الاجازات الدورية للقوات الامنية الى اشعار اخر أولاً على ايرث نيوز.

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