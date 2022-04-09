رصاصة “طائشة” تستقر في جسد فتاة بالعاصمة بغداد

2022/04/09 | 17:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تسببت رصاصة “طائشة” اليوم السبت، بإصابة فتاة في العاصمة بغداد.وذكر مصدر أمني لـ “ايرث نيوز”، إن “فتاة أصيبت نتيجة رصاصة طائشة اخترقت جسدها، ضمن منطقة حسينية المعامل”.وأضاف المصدر أن “الإصابة حدثت في منطقة الصدر ونقلت الفتاة الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم”.

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