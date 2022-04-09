تسريح 2700 موظف..”كار الفاسدة” تستعد لاستلام محطة كهربائية في البصرة

2022/04/09 | 17:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشفت الامين العام لحركة بلادي الوطنية، النائب زهرة البجاري، السبت، عن محاولة وزارة الكهرباء تسريح أكثر من 2700 موظف من أبناء محافظة البصرة وتسليم ملف استثمار المشاريع الكهربائية إلى شركة كار الكردية المشبوهة، فيما بينت أن المجتمع البصري يرفض وبشدة تواجد كار وممارسة أعمالها في المحافظة.وقالت البجاري في حديث لوكالة /المعلومة/، إن […]

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