العاهل الأردني يسافر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي

2022/04/09 | 17:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بلاده، الأحد، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.

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