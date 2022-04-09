نقابة الفنانين تصدر عقوبات انضباطية بحق “ايناس الخالدي وتيسير العراقية” وتطالب بايقاف هذا البرنامج

2022/04/09 | 17:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عقوبات_انضباطية صدرت من #نقابة_الفنانين_العراقيين ل #ايناس_الخالدي و #تيسير_العراقية نتيجة لمخالفتهم قواعد وسلوكيات العمل الفني كذلك مطالبة هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف برنامج #مرمرني_توني بوصفه برنامج يسئ للفنان العراقي والجمهور

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