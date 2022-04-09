2022/04/09 | 17:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تؤكد أو تنفي وزارة الدفاع والداخلية الانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انباء عن ايقاف الاجازات الدورية للقوات المسلحة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انباء عن ايقاف الاجازات الدورية للقوات المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).