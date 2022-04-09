ذكرى الإبادة الجماعية للأذربيجانيين في العاصمة باكو (صور)

2022/04/09 | 17:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.معتز محي عبد الحميد

في كل عام وفي يوم 31 اذار، يتم الاحتفال

في جمهورية أذربيجان بيوم الإبادة

الجماعية للأذربيجانيين، حيث يعكس هذا

التاريخ ذكرى المذبحة الدموية التي

ارتكبت ضد الأذربيجانيين

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