نقابة الفنانين العراقيين تتخذ قرارا بحق تيسير السفير وايناس الخالدي

2022/04/09 | 17:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت نقابة الفنانين، اليوم السبت، إيقاف ايناس الخالدي وتيسير العراقية عن العمل والظهور الإعلامي لـمدة 3 اشهر.وقال نقيب الفنانين جبار جودي، إن “النقابة أصدرت اليوم قرارا بإيقاف ومنع كل من (ايناس الخالدي وتيسير العراقية) من الظهور في الاعلام والعمل لمدة 3 اشهر”.وأضاف، أن “النقابة أحالت الفنانتين الى لجنة الانضباط وصدر الامر بإيقافهما عن العمل لمدة ثلاثة اشهر والمنع من الظهور الإعلامي”.وجاء القرار بعد موجة رفض على مواقع التواصل طالبت بإيقاف الاعمال التلفزيونية التي تسيئ الى الذوق العام.

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