جونسون يلتقي زيلينسكي في كييف لبحث

2022/04/09 | 17:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زيارة لكييف، السبت، بلقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، كما أعلن مساعد للرئيس.

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