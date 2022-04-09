تونس: لوبيات الفساد في وزارة التربية وفي غرفة صانعي الكتاب - بشير الحامدي

2022/04/09 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_الحامدي يمكن القول أن أكبر مشكلة تكشف إلى أي حد استشرى فيه الفساد وسيطر على كل مناحي حياة التونسي هي المشكلة التي انفجرت في الأسبوع الأخير بين وزارة التربية وغرفة صانعي الكتاب أي أصحاب المطابع والمتعلقة بطباعة الكتاب المدرسي التونسي وتوجه وزارة التربية عن طريق المركز القومي البيداغودي لطباعة 13 مليون كتاب خارج تونس وفتحها طلب عروض دولي في ذلك تقول بعض الأخبار أنها فازت به شركة تركية.



المركز القومي الب ......





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