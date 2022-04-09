رئيس الوزراء البريطاني في كييف للتضامن مع الشعب الأوكراني 

2022/04/09 | 18:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – أعلنت الحكومة البريطانية ان رئيس الوزراء بوريس جونسون يزور السبت كييف ويعقد لقاء ثنائيا مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينكسي لإبداء “التضامن” مع الشعب الأوكراني.وقال المتحدث باسم داونينغ ستريت “سيبحثان الدعم البريطاني الطويل الأمد لأوكرانيا كما سيعرض (جونسون) حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية”.

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