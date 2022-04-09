التجارة تعلن بدء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة

2022/04/09 | 18:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم السبت، عن بدء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة لعام 2022.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير التجارة علاء احمد الجبوري، أعلن عن بدء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة لعام 2022 بعد وصول عدد من الشاحنات الى مركز السماوة في محافظة المثنى، وتعد هذه الكميات الأولى للموسم التسويقي لعام 2022 , وتمهيداً لبدء عمليات التسويق في المحافظات الجنوبية الأخرى".

وأضاف أن "الكميات الاولى المستلمة من الفلاحين في المحافظة، تم اجراء الفحص المختبري ومطابقتها للمواصفات القياسية بإشراف الكوادر الرقابية وهو رسالة تبعث الخير والنجاح للموسم التسويقي الحالي".

وأشار إلى أن "وزارة التجارة اعلنت جملة من الاجراءات الادارية والفنية لغرض استقبال الموسم التسويقي وتهيئة مراكز الفحص والتسويق وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية واستنفار الملاكات الفنية والادارية في المحافظات، استعدادا للموسم التسويقي بما يحقق النجاح وتذليل الصعوبات التي تحصل".

وأكد البيان أن "جميع الملاكات ستستمر بالعمل على مدار ساعات اليوم لغرض استقبال الكميات الواردة من الحنطة الى مراكز التسويق".

ودعا البيان الفلاحين والمسوقين الى "الابلاغ عن اي مخالفات تحدث في الموسم التسويقي او تجاوز في التعليمات والضوابط التي اعدتها وزارة التجارة لإنجاح الموسم التسويقي".

ولفت إلى "انتشار الفرق الرقابية للتدقيق بعمليات استلام وعمليات الفحص المختبري وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية لغرض رصد المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين بما يحافظ على المال العام ويسهم في انجاح الموسم التسويقي".

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