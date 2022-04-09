نقابة الفنانين تصدر قرارا صارما بحق فنانتين مثيرتين للجدل بينهما تيسير العراقية

2022/04/09 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم السبت، قرارا صارما بحق فنانتين مثيرتين للجدل بينهما تيسير العراقية.

وقال إعلام النقابة عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) إن "عقوبات انضباطية صدرت من نقابة الفنانين العراقيين لايناس الخالدي و تيسير العراقية نتيجة لمخالفتهم قواعد وسلوكيات العمل الفني".وأضاف ان "النقابة طالبت هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف برنامج (مرمرني توني) بوصفه برنامج يسئ للفنان العراقي والجمهور".

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