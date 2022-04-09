2022/04/09 | 18:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف ممثل المرجعية العليا أحمد الصافي، السبت، الدوافع التي تم تعليق خطبة الجمعة بسببها، مستبعداً استئناف الخطبة على المدى القريب.وقال الصافي في حديث إنه “في بادئ الأمر كان التجمع البشري هو السبب المباشر في تعليق الخطبة”، مضيفاً أن “الخطبة الثانية خصوصاً تأتي على ثلاث حالات، تتمثل بورود نص مباشر من المرجعية ويلقى، […]

ظهرت المقالة محدداً شرط عودتها..



وكيل المرجع السيستاني يكشف دوافع تعليق خطبة الجمعة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدداً شرط عودتها.. وكيل المرجع السيستاني يكشف دوافع تعليق خطبة الجمعة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدداً شرط عودتها.. وكيل المرجع السيستاني يكشف دوافع تعليق خطبة الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).