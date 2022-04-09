بدقة متناهية.. شاهد عملية التحام ناجحة لكبسولة سبيس إكس مع محطة الفضاء الدولية

2022/04/09 | 18:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت كبسولة سبيس إكس وعلى متنها 3 أشخاص دفع كل فرد من الزبائن الثلاث ما يقدر بـ55 مليون دولار، بحسب ما ذكرت واشنطن بوست.

والرابع هو رائد فضاء سابق في ناسا وهو مايكل لوبيز أليغريا، الذي كان قائدا للمهمة، إلى محطة الفضاء الدولية، لتنتهي المرحلة الأولى من هذه المهمة الغير مسبوقة والتي ستستمر حوالي 10 أيام على متن محطة الفضاء.

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