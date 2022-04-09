2022/04/09 | 18:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 487 شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن "الوزارة لم تسجل اي حالة وفاة جديدة بكورونا"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 2085".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 151 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 487 حالة للشفاء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 151 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 487 حالة للشفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).