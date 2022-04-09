حزب بارزاني يعلق على تزامن سقوط صدام مع شهادة الصدر: توقيت سماوي غير اعتباطي

2022/04/09 | 18:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامن سقوط النظام الدكتاتوري في ذكرى جريمته النكراء باعدام السيد محمد باقر الصدر وشقيقته المجاهدة بنت الهدى توقيت سماوي غير اعتباطي يعزز فكرة أن الشعب أقوى من الطغاة.فيان دخيل المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي.— Vian Dakhil (@VianDakhil) April 9, 2022

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